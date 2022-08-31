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ستاندرد آند بورز تحافظ على تصنيف "ولاء للتأمين" عند "-A"

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ولاء للتأمين التعاوني مناسبة
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سوق السعودية

ستاندرد آند بورز تحافظ على تصنيف "ولاء للتأمين" عند "-A"

مع نظرة مستقبلية مستقرة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني عن حصولها على تصنيف من قبل وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الإئتماني، (ksaAAA) للقوة المالية بمعايير المملكة العربية السعودية.

وقالت "ولاء للتأمين" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن ذلك مع استمرار تصنيفها الإئتماني "-A" للقوة المالية بالمعايير الدولية و "gcAAA" للقوة المالية بالمعايير الخليجية.

وأضافت أن ذلك مع نظرة مستقبلية مستقرة بحسب المعايير الدولية والمحلية.

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