ستاندرد آند بورز تحافظ على تصنيف "ولاء للتأمين" عند "-A"

أعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني عن حصولها على تصنيف من قبل وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الإئتماني، (ksaAAA) للقوة المالية بمعايير المملكة العربية السعودية.

وقالت "ولاء للتأمين" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن ذلك مع استمرار تصنيفها الإئتماني "-A" للقوة المالية بالمعايير الدولية و "gcAAA" للقوة المالية بالمعايير الخليجية.

مادة اعلانية

وأضافت أن ذلك مع نظرة مستقبلية مستقرة بحسب المعايير الدولية والمحلية.