عمومية "إس تي سي" تقر زيادة رأس المال إلى 50 مليار ريال عبر أسهم منحة بـ150%

وافق مساهمو شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية أمس الثلاثاء، على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال شركة الاتصالات السعودية بنسبة 150% عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي

إس تي سي".

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن المبلغ الإجمالي للزيادة 30 مليار ريال ليصبح رأس المال بعد الزيادة 50 مليار ريال بدلاً من 20 مليار ريال قبل الزيادة.

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وأضافت أن عدد الأسهم سيصبح بعد الزيادة 5 مليار سهم مقابل ملياري سهم قبل الزيادة.

وستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 30 مليار ريال من الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح 1.5 سهم لكل سهم يملكه المساهم وقت الاستحقاق.

‌وتهدف الزيادة في رأس المال إلى دعم "إس تي سي" في تحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى التوسع والنمو، وتعظيم العائد الإجمالي للمساهمين، من خلال زيادة وتنويع الاستثمارات واغتنام فرص النمو المتوقعة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية والمنطقة.

من جانبها، أعلنت "تداول السعودية"، عن احتساب نسبة التذبذب لسهم شركة الاتصالات السعودية على أساس سعر41.60 ريال اليوم الأربعاء وإلغاء الأوامر القائمة. كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الأحد 4 سبتمبر 2022.