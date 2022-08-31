قطر للطاقة: نتفاوض مع مشترين آسيويين وأوروبيين لتصدير الغاز الطبيعي المسال

قال سعد الكعبي وزير الدولة القطري للطاقة والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، إن الشركة تتفاوض مع مشترين للغاز الطبيعي المسال من آسيا وأوروبا، كما تواصل المحادثات مع دول مهتمة بشراء الغاز.

وأضاف الكعبي أنه لا يستطيع تحديد ما إذا كانت أوروبا ستواجه نقصا في الغاز هذا الشتاء لأن الوضع يعتمد على كمية الغاز المتدفقة إلى أوروبا من خطوط الأنابيب ومقدار ما يمكن نقله عبر المحطات.