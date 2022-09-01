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طيبة للاستثمار ترسي تنفيذ مشروع فندق شيراتون في المدينة المنورة بـ 430.7 مليون ريال

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طيبة للاستثمار
طيبة للاستثمار
سوق السعودية

طيبة للاستثمار ترسي تنفيذ مشروع فندق شيراتون في المدينة المنورة بـ 430.7 مليون ريال

على شركة الإنشاءات العربية السعودية

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة طيبة للاستثمار، اليوم الخميس، عن ترسية أعمال المقاول الرئيسي شركة الإنشاءات العربية السعودية لإنشاء مشروع مبنى فندق شيراتون طيبة بالمدينة المنورة على قطعتي الأرض رقم (108) ورقم (153) المملوكتين للشركة والواقعتين بالجهة الشمالية من المسجد النبوي الشريف في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة بإجمالي مساحة 2005 متر مربع.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن قيمة العقد نحو 430.75 مليون ريال، ولا تشمل قيمة الضريبة.

وأضافت طيبة للاستثمار، أن الفندق من فئة 5 نجوم يتكون من برجين متقابلين يربط بينهما جسر في الأدوار العليا، ويحتوي الفندق على 19 طابق عبارة عن أرضي وميزانين و13 دور متكرر تحتوي على الأجنحة الملكية والعادية والغرف الفندقية بواقع 435 غرفة فندقية، كما خصص جزء لمواقف السيارات والخدمات الفندقية وتبدأ من البدروم الرابع وحتى دور الميزانين، كما يحتوي الفندق على مطعم مركزي والعديد من المعارض التجارية.

وأشارت إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة.

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