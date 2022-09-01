أرامكو
لو موند: أرامكو قد تشتري حصة في وحدة المحركات الحرارية المستقبلية لرينو
ذكرت صحيفة "لو موند" الفرنسية أن شركة أرامكو السعودية مهتمة بشراء حصة في وحدة المحركات الحرارية المستقبلية لشركة "رينو".
يأتي ذلك بعد أيام من تقرير لوكالة "رويترز"، ذكر أن شركة صناعة السيارات الفرنسية تتطلع إلى شراكة بين Geely وشركة نفط غير محددة للاستحواذ على حصة أغلبية في الوحدة.
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وتوقعت صحيفة "لو موند" أن تكون هذه الشركة هي شركة أرامكو السعودية.
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