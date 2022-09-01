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مصدر: وفاة مدير شركة النفط الروسية لوك أويل بعد سقوطه من نافذة مستشفى

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لوك أويل
منشأة تابعة لشركة لوك أويل
نفط وغاز

مصدر: وفاة مدير شركة النفط الروسية لوك أويل بعد سقوطه من نافذة مستشفى

لم يرد تعليق بعد من الشركة

موسكو - رويترز

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قال مصدر مطلع لرويترز إن رافيل ماجانوف مدير شركة لوك أويل، ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا، توفي اليوم الخميس بعد سقوطه من نافذة بمستشفى في موسكو.

كما نقلت بعض وسائل الإعلام الروسية عن مصادر لم تسمها خبر وفاة ماجانوف (67 عاما)، الذي كان أيضا نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.

ولم يرد تعليق بعد من لوك أويل.

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