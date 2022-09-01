نفط وغاز
مصدر: وفاة مدير شركة النفط الروسية لوك أويل بعد سقوطه من نافذة مستشفى
لم يرد تعليق بعد من الشركة
قال مصدر مطلع لرويترز إن رافيل ماجانوف مدير شركة لوك أويل، ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا، توفي اليوم الخميس بعد سقوطه من نافذة بمستشفى في موسكو.
كما نقلت بعض وسائل الإعلام الروسية عن مصادر لم تسمها خبر وفاة ماجانوف (67 عاما)، الذي كان أيضا نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.
مادة اعلانية
ولم يرد تعليق بعد من لوك أويل.
اقرأ أيضاً
-
"جبل عمر" تدرج الأسهم الجديدة لصالح مالكي وحدات صندوق الإنماء مكة العقاريبمعدل 0.442 سهم عادي جديد في الشركة لمالكي وحدات الصندوق مقابل كل وحدة يملكونها أسواق المال
-
"فوتسي" تجري تعديلات على الشركات السعودية ضمن المراجعة نصف السنويةبحسب المراجعة تمت إضافة شركة علم إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط أسواق المال
-
اللجنة الفنية لأوبك+ تتوقع عجزا 300 ألف برميل يوميا في 2023واتساع العجز إلى 1.8 مليون برميل يوميا في الربع الرابع من 2023 طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية