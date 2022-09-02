سوق أبوظبي
الدار العقارية تستحوذ على سبارك للخدمات الأمنية بـ 125 مليون درهم
لتوسيع نطاق منصّتها المخصصة لإدارة الأصول والمرافق المتكاملة
أعلنت شركة الدار العقارية استحواذها على "سبارك للخدمات الأمنية" مقابل 125 مليون درهم، لتوسيع نطاق منصّتها المخصصة لإدارة الأصول والمرافق المتكاملة.
ويعمل في سبارك أكثر من 5000 موظف أمن، وتشمل خدماتها قطاعات مثل، مثل البنى التحتية والبنوك والمستشفيات والفنادق.
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كما تولت تأمين الفعاليات والأحداث البارزة، بما فيها سباق سباق الفورمولا واحد والأولمبياد الخاص في أبوظبي 2019.
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