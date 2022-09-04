العربية للتعهدات الفنية: توقيع عقد تأجير لوحات إعلانية في مصر نهاية 2022

قالت الشركة العربية للتعهدات الفنية إن المتوقع لتوقيع عقد تأجير مواقع لتركيب لوحات إعلانية بتغطية قدرها 89% من مواقع الجسور في الساحل الشمالي (مدينة العلمين) بجمهورية مصر العربية في نهاية الربع الرابع من عام 2022م بدلاً من التاريخ المشار اليه ستبقا وهو 01-09-2022م.

وذكرت الشركة في بيان نشر على موقع مجموعة تداول السعودية أنه سيتم احتساب مدة العقد بداية من تاريخ التوقيع على أن تكون مدته سنة تتجدد تلقائياً.

مادة اعلانية

كانت الشركة العربية للتعهدات الفنية عن فوزها بعقد من خلال ذراعها الشركة العربية المتحدة للخدمات الإعلامية (شركة زميلة)، وذلك لتأجير مواقع لتركيب لوحات إعلانية بتغطية قدرها 89% من مواقع الجسور في الساحل الشمالي (مدينة العلمين) بمصر في 3 أغسطس 2022.

وفي سياق متصل أوصى مجلس إدارة الشركة العربية للتعهدات الفنية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2022 بواقع 19%، من القيمة الاسمية للسهم.

ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع 95 مليون ريال، موزعة على عدد أسهم المستحقة للأرباح يبلغ 50 مليون سهم، بحصة 1.9 ريال لكل سهم.