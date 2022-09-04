دراسة: 60% من المصانع في بريطانيا مهددة بالإغلاق بسبب أزمة الطاقة

توقعت دراسة جديدة أعدتها جمعية الصناعيين في بريطانيا، أن يتسبب ارتفاع أسعار الطاقة في إغلاق 60% من الشركات والمصانع في البلاد.

وذكرت الدراسة أن حوالي نصف المؤسسات البريطانية شهدت زيادة في فواتير الكهرباء بأكثر من 100%.

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كانت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية، أعلنت في وقت سابق، عن رفع الحد الأقصى لفواتير الكهرباء للمستهلكين بمقدار 80% ابتداءً من 1 أكتوبر المقبل بسبب نمو أسعار الطاقة العالمية.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان غداً عن الفائز في السباق لرئاسة الحكومة البريطانية، وتشير التوقعات إلى انتخاب وزيرة الخارجية Liz Truss على حساب وزير الخزانة السابق Rishi Sunak.

وسيتولَّى رئيس الوزراء الجديد شؤون البلاد وهي تواجه أعلى معدل تضخم منذ أربعة عقود. وأعلنت Liz Truss أنها في حال فوزها ستقدم خلال أسبوع واحد خطة لمكافحة ارتفاع أسعار الطاقة.