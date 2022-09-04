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"ألفا ظبي" تستثمر 500 مليون دولار بشركة رعاية صحية أميركية

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سوق أبوظبي

"ألفا ظبي" تستثمر 500 مليون دولار بشركة رعاية صحية أميركية

بيورهليث تستحوذ على رابع أكثر مشغل خاص لمستشفيات الرعاية الحرجة في أميركا

دبي - العربية.نت

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وافقت شركة "بيور هيلث" التابعة لشركة "ألفا ظبي" القابضة على استثمار 500 مليون دولار لشراء حصة أقلية في شركة تشغيل المستشفيات الأميركية Ardent Health Services من شركة "إيكويتي غروب إنفستمنت".

وبموجب هذه الصفقة ستحصل "بيور هيلث" على حقوق مراقبة مجلس الإدارة ولكنها لن تحصل على مقعد على مجلس إدارة شركة "أردنت" للخدمات الصحية.

كما أن الاستثمار لا يشمل خططًا لتوسيع نطاق بصمة "أردنت" أو للتعاون بين "أردنت" وبيور هيلث في تقديم الرعاية الصحية.

وتعد "أردنت" رابع أكبر مشغل خاص لمستشفيات الرعاية الحرجة في الولايات المتحدة والتي تشغل 30 مستشفى، وأكثر من 200 موقع رعاية صحية في 6 ولايات، ويعمل لديها نحو 26 ألف موظف.

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