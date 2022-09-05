أرباح أسمنت الرياض تتراجع 47% إلى 85 مليون ريال في النصف الأول

أعلنت شركة أسمنت الرياض، اليوم الاثنين، عن تراجع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 46.96% في النصف الأول من 2022، إلى نحو 85.07 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 160.39 مليون ريال في النصف الأول من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن تراجع صافي الأرباح يعود إلى انخفاض المبيعات بنسبة 35.58% إلى نحو 258.61 مليون ريال في النصف الأول من 2022، مقابل نحو 401.44 مليون ريال في النصف الأول من 2021.

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وفي بيان منفصل، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2022 بإجمالي نحو 90 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة 120 مليون سهم.

وقالت أسمنت الرياض، إن حصة السهم من التوزيع 0.75 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.5%.

وتكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس 15 سبتمبر 2022 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، ويكون تاريخ التوزيع 28 سبتمبر 2022.