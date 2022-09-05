المصرية للاتصالات تنفي تلقيها عروضاً لشراء جزء من حصتها في "فودافون مصر"

نفت الشركة المصرية للاتصالات، تلقيها عروضاً للاستحواذ على جزء من حصتها في فودافون-مصر والبالغة 45% .

كانت أنباء ترددت عن نية الصندوق السيادي القطري التفاوض على شراء جزء من حصة الشركة المصرية للاتصالات في شركة فودافون-مصر يصل إلى 25% من هذه الحصة.

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وحققت الشركة المصرية للاتصالات إيرادات بلغت نحو 20.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي، مسجلة نمواً بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ صافي الربح بعد الضرائب نحو 3.8 مليار جنيه، محققاً نسبة زيادة قدرها 16% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بفضل الأداء التشغيلي القوي والزيادة في إيرادات الاستثمار من فودافون، وانخفاض تكلفة الفائدة.