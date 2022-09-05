شركات
المصرية للاتصالات تنفي تلقيها عروضاً لشراء جزء من حصتها في "فودافون مصر"
بعد أنباء ترددت عن نية الصندوق السيادي القطري التفاوض على شراء جزء من تلك الحصة
نفت الشركة المصرية للاتصالات، تلقيها عروضاً للاستحواذ على جزء من حصتها في فودافون-مصر والبالغة 45% .
كانت أنباء ترددت عن نية الصندوق السيادي القطري التفاوض على شراء جزء من حصة الشركة المصرية للاتصالات في شركة فودافون-مصر يصل إلى 25% من هذه الحصة.
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وحققت الشركة المصرية للاتصالات إيرادات بلغت نحو 20.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي، مسجلة نمواً بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ صافي الربح بعد الضرائب نحو 3.8 مليار جنيه، محققاً نسبة زيادة قدرها 16% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بفضل الأداء التشغيلي القوي والزيادة في إيرادات الاستثمار من فودافون، وانخفاض تكلفة الفائدة.
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