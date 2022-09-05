مساهمو "أسواق العثيم" يصوتون على بيع حصتها في "عبدالله العثيم للاستثمار.. 27 سبتمبر

دعت شركة أسواق عبدالله العثيم مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم 27 سبتمبر 2022، للتصويت على بيع حصتها في شركة عبدالله العثيم للاستثمار، وبيع أرض مملوكة لها في المدينة المنورة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن الجمعية تصوت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثيم القابضة والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة عبدالله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة عبد العزيز عبدالله صالح العثيم، مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن بيع الأسهم التي تمتلكها الشركة في رأس مال شركة عبدالله العثيم للاستثمار والبالغة نحو 13.65 مليون سهم بقيمة إجمالية نحو 846.54 مليون ريال، دون أي شروط تفضيلية.

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وأضافت أن الجمعية تصوت أيضاً على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبدالله العثيم للاستثمار والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة عبدالله صالح علي العثيم، وعضو مجلس الإدارة عبد العزيز عبدالله صالح العثيم، مصلحة غير مباشرة، وهي عبارة عن بيع الأرض المملوكة للشركة بالمدينة المنورة والبالغ مساحتها نحو 105.66 ألف متر مربع بقيمة إجمالية نحو 211.33 مليون ريال، دون أي شروط تفضيلية.