هيئة السوق المالية تعتمد زيادة رأسمال "أنابيب الشرق" 50% لـ315 مليون ريال

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، موافقتها على طلب شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة زيادة رأسمالها بنسبة 50% من 210 ملايين ريال إلى 315 مليون ريال، عبر توزيع أسهم مجانية على المساهمين.

وقالت الهيئة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنه سيتم منح (1) سهم مجاني مقابل كل (2) سهمين قائمين يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

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وذكرت أن قيمة الزيادة في رأس المال تسدد عن طريق تحويل مبلغ 105 ملايين ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 21 مليون سهم إلى 31.5 مليون سهم، بزيادة قدرها 10.50 مليون سهم.

وكشفت أنه يجب ألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 6 أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.