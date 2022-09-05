هيئة السوق المالية تعتمد زيادة رأسمال "أنابيب الشرق" 50% لـ315 مليون ريال
سيتم منح سهم مجاني مقابل كل سهمين قائمين يملكها المساهمون المقيدون
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، موافقتها على طلب شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة زيادة رأسمالها بنسبة 50% من 210 ملايين ريال إلى 315 مليون ريال، عبر توزيع أسهم مجانية على المساهمين.
وقالت الهيئة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنه سيتم منح (1) سهم مجاني مقابل كل (2) سهمين قائمين يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.
وذكرت أن قيمة الزيادة في رأس المال تسدد عن طريق تحويل مبلغ 105 ملايين ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 21 مليون سهم إلى 31.5 مليون سهم، بزيادة قدرها 10.50 مليون سهم.
وكشفت أنه يجب ألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 6 أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
-
هيئة السوق تقر زيادة رأسمال "إكسترا" إلى 800 مليون ريالعبر منح 7 أسهم مجانية مقابل كل 25 سهماً شركات
-
هذه ملامح الاقتصاد البريطاني بعد فوز تراس برئاسة الحكومةتفاصيل البرنامج الاقتصادي لرئيسة الحكومة البريطانية الجديدة ليز تراس قصص اقتصادية
-
أرباح "رواسي" تتراجع بنسبة 6% إلى 9.5 مليون ريال في النصف الأولبسبب 3 عوامل منها زيادة تكاليف المواد شركات