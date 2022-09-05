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هيئة السوق تقر زيادة رأسمال "إكسترا" إلى 800 مليون ريال

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أرباح إكسترا
الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا"
سوق السعودية

هيئة السوق تقر زيادة رأسمال "إكسترا" إلى 800 مليون ريال

عبر منح 7 أسهم مجانية مقابل كل 25 سهماً

دبي - العربية.نت

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أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الاثنين، عن موافقتها على طلب الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا" زيادة رأسمالها من 600 مليون ريال إلى 800 مليون ريال.

وقالت الهيئة في بيان، إن الزيادة تكون عبر منح 7 أسهم مجانية مقابل كل 25 سهما قائما يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وأضافت أن قيمة الزيادة في رأس المال تسدد عن طريق تحويل مبلغ 140 مليون ريال من بند "الأرباح المبقاة" ومبلغ 60 مليون ريال من بند "الاحتياطي النظامي"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 60 مليون سهم إلى 80 مليون سهم بزيادة قدرها 20 مليون سهم.

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وقالت الهيئة: "على ألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة، وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة".

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