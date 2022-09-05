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"جروب فايف" تتحول إلى الخسارة بـ 18.7 مليون ريال في النصف الأول 

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جروب فايف مناسبة
شركة جروب فايف السعودية للأنابيب
سوق السعودية

"جروب فايف" تتحول إلى الخسارة بـ 18.7 مليون ريال في النصف الأول

بضغط من الارتفاع الحاد في المواد الخام الأساسية

دبي - العربية.نت

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تحولت شركة جروب فايف السعودية للأنابيب "جروب فايف" إلى الخسارة في النصف الأول من 2022، بإجمالي نحو 18.73 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 28.8 مليون ريال في النصف الأول من 2021.

وقالت "جروب فايف" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنها تكبدت خسارة إجمالية قدرها 7.1 مليون ريال، وذلك بسبب الارتفاع الحاد في المواد الخام الأساسية لمنتجاتها (لفائف الحديد) وبنسبة تزيد على 60% الأمر الذي انعكس سلباً على معظم الصناعات التحويلية للحديد.

وأضافت أن صافي الربح تأثر بطبيعة عقود المشاريع الرئيسية التي تقوم بتنفيذها والتي لا تتسم بالمرونة ولا يمكن تعديل الأسعار فيها.

وأوضحت الشركة أنها تتطلع إلى تحسين نتائجها المالية للأفضل تزامناً مع نهاية العام الحالي.

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