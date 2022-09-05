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"ساسكو" تعلن توزيع 5% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

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ساسكو
محطة تابعة لشركة "ساسكو"
سوق السعودية

"ساسكو" تعلن توزيع 5% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

بإجمالي 30 مليون ريال

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قرر مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"، توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2022، بإجمالي مبلغ 30 مليون ريال موزعاً على 60 مليون سهم.

وقالت "ساسكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق نهاية تداول يوم الخميس الموافق 8 سبتمبر 2022 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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وستعلن عن موعد وطريقة التوزيع لاحقاً.

كانت أرباح "ساسكو" قد نمت خلال النصف الأول من 2022، بنسبة 56.5%، إلى 37.3 مليون ريال، مقابل 24 مليون ريال، في النصف الأول من 2021.

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