كيبكو الكويتية توافق على الاندماج مع القرين للبتروكيماويات

قالت الشيخة الرئيسة التنفيذية لشركة مشاريع الكويت (كيبكو) أدانا ناصر الصباح، في اجتماع للمساهمين اليوم الاثنين إن المساهمين صدقوا على عقد الاندماج مع شركة القرين للبتروكيماويات.

كما اتفق المساهمون على زيادة رأس مال الشركة بمقدار 250.8 مليون دينار (813.55 مليون دولار) من خلال إصدار 2.408 مليار سهم جديد ستخصص لمساهمي شركة القرين.

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وكانت "كيبكو" و"القرين" للبتروكيماويات، وقعتا في مارس الماضي اتفاقية لتقييم دمج محتمل بين الشركتين، من شأنه أن يؤدي إلى إنشاء كيان جديد بقيمة سوقية مُجمّعة تبلغ حوالي 2.7 مليار دولار.