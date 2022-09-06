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ارتفاع الأرباح نصف السنوية لـ "سالك" الإماراتية 26% إلى 797 مليون درهم

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سالك الإماراتية تجتمع بالمستثمرين
سالك
شركات

ارتفاع الأرباح نصف السنوية لـ "سالك" الإماراتية 26% إلى 797 مليون درهم

تترقب سوق دبي طرح الشركة 20% من رأسمالها للاكتتاب العام

دبي - العربية.نت

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أظهرت نشرة إدراج شركة "سالك" في سوق دبي، ارتفاع أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 26% إلى حوالي 800 مليون درهم.

كما ارتفعت الأرباح السنوية لـ"سالك" بنسبة 25% العام الماضي، لتصل إلى مليار و380 مليون درهم.

جاء ارتفاع الأرباح العام الماضي نتيجة ارتفاع الإيرادات 21%، لكن أرباح العام الماضي ما زالت أقل بنسبة 20% مقارنة بالأرباح السنوية المحققة في العام 2019.

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وتترقب سوق دبي طرح شركة "سالك" لنسبة 20% من رأسمالها للاكتتاب العام، في ثالث عملية خصخصة مخطط لها من قبل حكومة دبي.

وتعتزم الحكومة بيع مليار ونصف المليار سهم في سالك في طرح من المتوقع أن يجمع مليار دولار.

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