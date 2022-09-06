السعودية لإعادة التمويل العقاري تتطلع لجمع 3 مليارات ريال من طرح صكوك محلية

صرح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) بأن الشركة ستصدر قريبا صكوكا بالعملة المحلية بقيمة نحو 3 مليارات ريال (798.34 مليون دولار).

وقال فابريس سوسيني، إن بنك الجزيرة ومصرف الراجحي وشركة الرياض المالية وشركة الأهلي المالية ستدير الطرح المتوقع الأسبوع القادم.

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وأضاف سوسيني أن الشركة تجري مشاورات مع بنوك محلية لإعادة تمويل محافظ تمويل عقاري، وأن بيع الصكوك يأتي مع ترقب إبرام تلك الصفقات.

وقال "لدينا صفقتان في طور الإعداد في الأسابيع المقبلة، ولذلك نتوقع الشراء ونريد أن تكون السيولة جاهزة".

وسيكون هذا أول إصدار منذ حصول الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري على موافقة الجهات التنظيمية لمضاعفة برنامجها للإصدار المحلي إلى 20 مليار ريال من 10 مليارات ريال.

وقال سوسيني إن الميزانية العمومية للشركة تضاعفت بين عامي 2020 و2021، ومن المتوقع أن تتضاعف تقريبا مرة أخرى هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وأشار إلى أن ظروف الاقتصاد الكلي مثل ارتفاع أسعار النفط والنمو القوي للناتج المحلي الإجمالي ونمو الوظائف والإعانات الحكومية أمور تدعم السوق، إلا أن النمو في قروض الرهن العقاري قد يتباطأ بشكل أكبر بناء على مقدار الزيادات في أسعار الفائدة وما إذا كانت ظروف الاقتصاد الكلي هذه تتغير.

وأضاف أن عددا كبيرا من الرهون العقارية القائمة بالفعل هي بسعر فائدة ثابت، موضحا أن هذا سيحمي "المقترضين، ومن المفترض أن يحد من تأثير زيادة الفائدة على قدرة المقترضين على السداد".