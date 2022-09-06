العبيكان للزجاج تعلن توزيع 20% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

أعلنت شركة العبيكان للزجاج عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2022، بإجمالي 48 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 24 مليون سهم.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ ريالين بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 20%.

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وتكون أحقية الأرباح الموزعة للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الاثنين الموافق 12 سبتمبر 2022 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ويكون تاريخ التوزيع 19 سبتمبر 2022.