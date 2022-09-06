بنك أبوظبي التجاري يجري محادثات لبيع مليار دولار من الديون المعدومة

يجري بنك أبوظبي التجاري محادثات لبيع نحو مليار دولار من الديون المعدومة لتنظيف الميزانية العمومية، بعد تعرضه لمجموعة من الشركات المتعثرة من بينها "إن إم سي" للرعاية الصحية و Finablr وأرابتك.

ويشمل المشروع، الذي أطلق عليه اسم Project Turbo بيع قروض متعثرة تبلغ نحو 4.1 مليار درهم، منحها البنك مقابل ضمانات شخصية، أو ضمانات من الشركات، إلى جانب بعض العقارات.

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وفي حال نجاح هذه الصفقة فقد تكون الأكبر في الخليج لبيع الديون المتعثرة.

يذكر أن بنك أبوظبي التجاري شطب نحو 6.6 مليار درهم من قيمة الأصول لديه في 2020 و2021 وسط انكشافه على هذه الشركات.