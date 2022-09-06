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تعيين بدر السلوم رئيساً تنفيذياً للبنك السعودي الفرنسي

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البنك السعودي الفرنسي
فرع تابع للبنك السعودي الفرنسي
بنوك السعودية

تعيين بدر السلوم رئيساً تنفيذياً للبنك السعودي الفرنسي

شغل منصب الرئيس التنفيذي المكلف ورئيس مجموعة مصرفية المؤسسات والشركات لدى البنك

دبي - العربية.نت

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أعلن البنك السعودي الفرنسي، اليوم الثلاثاء، عن قرار مجلس إدارته بتعيين بدر حمد السلوم رئيساً تنفيذياً للبنك.

وقال البنك السعودي الفرنسي، في بيان على "تداول السعودية"، إن بدر السلوم شغل منصب الرئيس التنفيذي المكلف ورئيس مجموعة مصرفية المؤسسات والشركات لدى البنك السعودي الفرنسي.

وأضاف أنه يتمتع بخبرة طويلة في القطاع المصرفي تقلد خلالها عدة مناصب قيادية في المصارف السعودية.

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