هيئة الاتصالات السعودية تقبل نشر "عذيب" الشبكة حسب ترخيص الطيف الترددي الممنوح لها

أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو)، عن تلقيها خطاباً من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية يوم أمس الاثنين، يفيد بقبول الهيئة وفاء الشركة بالالتزام بنشر الشبكة حسب ترخيص الطيف الترددي لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة ذات البنية التحتية لترددات النطاق (3500) ميجاهرتز الممنوح لها د، والخاص بالبند (أ) استخدام القناة المخصصة لتغطية ما لا يقل عن (10%) من المناطق المأهولة بالسكان في المدن محل الالتزام.

وقالت "عذيب للاتصالات"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن الهيئة ستقوم بمتابعة الشركة حيال التزاماتها القادمة بما يضمن الاستخدام الأمثل للطيف الترددي واستغلاله بطريقة ملائمة تتسم بالفعالية والكفاءة وفقاً للترخيص الممنوح للشركة وتنظيمات الهيئة ذات العلاقة.

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وأكدت الشركة أنها مستمرة في تطوير بنيتها التحتية ونشر الشبكة والإيفاء بالتزاماتها المستقبلية وفقاً للترخيص الممنوح للشركة.