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"الوطنية للتعليم" تستأجر قطعة أرض في الرياض بـ 49.1 مليون ريال

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الشركة الوطنية للتربية والتعليم
الشركة الوطنية للتربية والتعليم
سوق السعودية

"الوطنية للتعليم" تستأجر قطعة أرض في الرياض بـ 49.1 مليون ريال

لاستثمارها بإنشاء وتشغيل مجمع مدارس التربية النموذجية

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة الوطنية للتربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، عن توقيعها عقد إيجار أرض في حي قرطبة بمدينة الرياض مع كل من عبد اللطيف آل الشيخ وفهد المشرف وذلك لاستثمارها بإنشاء وتشغيل مجمع مدارس التربية النموذجية.

وقالت الوطنية للتربية والتعليم في بيان على "تداول السعودية"، إن قيمة العقد 1.6 مليون ريال سنوياً بزيادة 10% كل 5 سنوات.

وأضافت أن القيمة الإجمالية للعقد طيلة مدته تبلغ 49.1 مليون ريال دون ضريبة القيمة المضافة.

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وأوضحت ان العقد يتضمن استئجار Hرض في حي قرطبة بمدينة الرياض بمساحة 13.2 ألف متر مربع، لإنشاء مجمع تعليمي وذلك لمدة 27 سنة.

وأشارت إلى أن هذا العقد يعتبر لاغيا في حال عدم صدور تراخيص الاستفادة من الأرض كمجمع تعليمي من قبل الجهات المعنية خلال مدة 6 أشهر من تاريخ توقيع العقد.

وذكرت الشركة أن مدة العقد تتضمن فترة سماح لمدة عامين لا يترتب عليها أي قيمة إيجارية، متوقعة بدء الأثر المالي للعقد عند اكتمال المشروع وتشغيله.

وقالت الوطنية للتربية والتعليم، إن هذا الاستثمار يأتي ضمن استراتيجية الشركة في التوسع ونمو قاعدة الطلاب من خلال إنشاء مجمع تعليمي مكَمل لخدمات المدرسة الحالية للشركة بحي قرطبة والتي اقتربت من الوصول لطاقتها الاستيعابية وتخدم مراحل رياض الأطفال والابتدائية فقط.

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