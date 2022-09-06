"هواوي" توقع اتفاقية لتطوير مصنع لتوطين صناعة الطاقة الرقمية في السعودية 

وقعت شركة هواوي اتفاقية شراكة للتوطين المحلي وصناعة الطاقة الرقمية مع الشركة الوطنية، الأول للاتصالات والصناعة لتعزيز وتطوير الصناعات المحلية، وذلك برعاية من مجموعة stc وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

جاء ذلك على هامش منتدى المحتوى المحلي، الذي انعقد في الرياض.

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وتساهم هذه الاتفاقية في تطوير قطاع الطاقة الرقمية وتوطين صناعتها، والتي تعد أحد أهداف برنامج روافد التابع لمجموعة stc الذي يهدف إلى نقل المعرفة والتكنولوجيا والخبرات العالمية من شركة هواوي بالتعاون مع شركة الأول للاتصالات والصناعة، من خلال دعمها بقدرات وخبرات التصنيع الاحترافية ونقل المعرفة للكفاءات الوطنية وتوفير فرص عمل والمساهمة في سلاسل الإمداد المحلية في المملكة.

وركزت الاتفاقية على أن تقوم شركة الأول للاتصالات والصناعة بتقديم موقع المصنع فيما تتولى شركة هواوي إعادة تأهيل خطوط إنتاج متكاملة للمصنع وتجهيز المكاتب ومركزاً للتدريب ودعم الإنتاج بالإضافة إلى مرافق للتخزين. كما تضمنت الاتفاقية مواصلة الجهتين لبحث سبل التعاون المستقبلية في فرص أخرى للتوطين الصناعي داخل المملكة.

وتعد هذه الاتفاقية خطوة عملية لدعم زيادة نسبة المحتوى المحلي مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال توفير معدات الطاقة الرقمية محلياً، مما يزيد من مواكبة التقنيات عالمياً في الصناعات المحلية الجديدة، وإيجاد بيئة جاذبة للأعمال ودعم الابتكار التقني، والذي بدوره سيساهم في تطوير المحتوى المحلي والتحول الرقمي وتوفير العديد من الحلول الرقمية التي تعزز من نمو الاقتصاد الرقمي بالمملكة.