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أرباح "لدن للاستثمار" تتراجع 59% إلى 30 مليون ريال في النصف الأول

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لدن للاستثمار
شركة لدن للاستثمار
سوق السعودية

أرباح "لدن للاستثمار" تتراجع 59% إلى 30 مليون ريال في النصف الأول

سجلت أرباحا بـ73.5 مليون ريال خلال الأشهر الـ6 الأولى من 2021

دبي - العربية.نت

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سجلت شركة لدن للاستثمار، أرباحا بلغت 30 مليون ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بتراجع نسبته 59% مقارنة بأرباح قدرها 73.5 مليون ريال، حققتها الشركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الأربعاء، أن سبب تحقيق الأرباح خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام 2022 مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، يعود إلى زيادة الإيرادات من خلال البدء في مشروعات جديدة ذات هوامش ربحية جيدة، فضلا عن التحسن في تنفيذ المشروعات القائمة، إضافة إلى الكفاءة التشغيلية من خلال إدارة التكاليف، وبدء الإنتاج في عدد من مصانع الشركة.

وبينت الشركة، أنه نظرا لشمول الفترة السابقة ربحا غير متكرر من بيع الاستثمار في شركة تابعة بقيمة (57,580,259) ريالا، وفي حال استبعاد أثر الربح غير المتكرر لمقارنة الأداء، حققت الشركة نموا في الأرباح من الأعمال المستمرة بمبلغ (14,106,301) ريال تعادل نسبة نمو (89%).

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