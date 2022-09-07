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انطلاق مؤتمر أبل للإعلان عن سلسلة هواتفها الجديدة (بث مباشر)

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أبل

انطلاق مؤتمر أبل للإعلان عن سلسلة هواتفها الجديدة (بث مباشر)

دبي - العربية.نت

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انطلق قبل قليل مؤتمر أبل السنوي للإعلان عن سلسلة هواتفها الجديدة.

وأعلنت أبل رسميا أنها ستعلن عن ثلاث منتجات لهواتف آيفون الجديد وسماعة أبل وأيضا Apple Watch.

وتم الإعلان رسميا عن الساعة الذكية Apple Watch Series 8 بشاشة أكبر من الإصدار السابق، إضافة إلى تحسينات عديدة من الميزات الخاصة بالسلامة الصحية والاتصال، بجانب مستشعر درجة حرارة جديد لصحة المرأة.

ساعة أبل الجديدة
ساعة أبل الجديدة

وشملت التحسينات خاصية استشعار وقوع حادث والاتصال بالطواريء.

وكشفت أبل عن وضع توفير طاقة جديد لساعات أبل واتش حتى 36 ساعة، بدلًا من 18 ساعة فقط، وهو عمر البطارية في حدوده القصوى السابقة، وهذا الوضع سيجعل بعض المميزات الأساسية تعمل لتوفير البطارية.

وستكون الساعة الجديدة متاحة يوم 16 سبتمبر الجاري، فيم ستتيح أبل الطلب المسبق بدءا من اليوم الأربعاء.

وستتوفر الساعة بسعر يبدأ من 399 دولار.

سعر ساعة أبل الجديدة يبدأ من 399 دولارا
سعر ساعة أبل الجديدة يبدأ من 399 دولارا

وستعلن أبل عن سلسلة هواتفها التي تشمل iPhone الجديدة، إضافة إلى إصدار iOS 16، وهو أحدث إصدار من نظام تشغيل آيفون.

وتستضيف شركة آبل بعض وسائل الإعلام والمحللين في مسرح ستيف جوبز.

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