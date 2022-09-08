بنك الرياض يبدأ طرح صكوك رأس مال إضافية مقومة بالريال

أعلن بنك الرياض، عن بدء طرح صكوك رأس مال إضافية من الشريحة الأولى مقومة بالريال السعودي.

وذكر البنك في بيان على "تداول السعودية" اليوم الخميس، أنه سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق، موضحا أن بداية الطرح 8 سبتمبر 2022، ونهايته 31 ديسمبر 2022.

مادة اعلانية

وبيّن أن الفئة المستهدفة من الإصدار، هي العملاء المؤسسيون والمؤهلون وفقًا للفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة الثامنة (طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية).

وأشار البنك إلى أنه قام بتعيين شركة الرياض المالية كمدير الاكتتاب ومدير لسجل الاكتتاب، مبينا أن الحد الأدنى للاكتتاب، يبلغ 250 ألف ريال، فيما يحدد سعر الطرح حسب ظروف السوق.

ولفت إلى أن القيمة الإسمية تبلغ 250 ألف ريال، بينما يحدد العائد حسب ظروف السوق.

وأكد أنه يجوز للبنك استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو مفصل في مستند الطرح الخاص بالصكوك.

كما أكد البنك أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضا للشراء أو التملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك، مشيرا إلى أنه سيقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.