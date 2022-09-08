.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بنك الرياض يبدأ طرح صكوك رأس مال إضافية مقومة بالريال

  • الخط
بنك الرياض مناسبة
بنك الرياض.
بنوك السعودية

بنك الرياض يبدأ طرح صكوك رأس مال إضافية مقومة بالريال

الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 250 ألف ريال

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن بنك الرياض، عن بدء طرح صكوك رأس مال إضافية من الشريحة الأولى مقومة بالريال السعودي.

وذكر البنك في بيان على "تداول السعودية" اليوم الخميس، أنه سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق، موضحا أن بداية الطرح 8 سبتمبر 2022، ونهايته 31 ديسمبر 2022.

وبيّن أن الفئة المستهدفة من الإصدار، هي العملاء المؤسسيون والمؤهلون وفقًا للفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة الثامنة (طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية).

حكم قطعي ضد مسؤولين سابقين في "موبايلي" بدفع 1.23 مليار ريال للمدعين أسواق المال سوق السعودية حكم قطعي ضد مسؤولين سابقين في "موبايلي" بدفع 1.23 مليار ريال للمدعين

وأشار البنك إلى أنه قام بتعيين شركة الرياض المالية كمدير الاكتتاب ومدير لسجل الاكتتاب، مبينا أن الحد الأدنى للاكتتاب، يبلغ 250 ألف ريال، فيما يحدد سعر الطرح حسب ظروف السوق.

ولفت إلى أن القيمة الإسمية تبلغ 250 ألف ريال، بينما يحدد العائد حسب ظروف السوق.

وأكد أنه يجوز للبنك استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو مفصل في مستند الطرح الخاص بالصكوك.

كما أكد البنك أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضا للشراء أو التملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك، مشيرا إلى أنه سيقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
التيار الصدري يتهم المالكي بتهديد السلم والتحريض على الطائفية التيار الصدري يتهم المالكي بتهديد السلم والتحريض على الطائفية
اكتشف المزيد