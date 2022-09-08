شل وإيجاس وبتروناس تسند أعمال الهندسة والتصميم الأولية بمركز إدكو لتحالف بقيادة بكتل

أسندت شركات شل مصر والمصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وبتروناس الماليزية عقد " أعمال الهندسة والتصميم الأولية" إلى تحالف بقيادة شركة بكتل إنيرجي ويضم عددا من الشركات من بينها "إنبي" و"بتروجيت".

ويأتي هذا في إطار التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص في مجال مشروعات خفض الكربون من منشآت إنتاج ومعالجة الغاز الطبيعي في مصر لتعزيز الانتقال للطاقة النظيفة.

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وتتضمن هذه الدراسة إنشاء نظام طاقة موحد بين محطة معالجة الغاز البرية لحقول غرب الدلتا WDDM في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل مصر، ومحطة تصدير الغاز الطبيعي المسال في "إدكو" ELNG بشرق الإسكندرية.

يركز عقد " أعمال الهندسة والتصميم الأولية" لمشروع مركز إدكو للطاقة على دمج أنظمة الطاقة الكهربائية بين منطقة غرب الدلتا WDDM ومحطة الغاز الطبيعي المسال المصرية ELNG ، بدلاً من وجود نظامين منفصلين، مما سيساهم بقوة في توفير الطاقة وخفض الانبعاثات عن طريق توحيد أنظمة الطاقة الكهربائية للمحطات البرية.

ويشمل هذا التكامل الاستخدام الأمثل لمولدات الغاز في الجانبين، وتعزيز وضع التشغيل الأكثر كفاءة لكلا المحطتين، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، والاقتصاد في استهلاك الوقود.

يأتي هذا التعاقد ضمن الخطوات التنفيذية لبرنامج أكبر بين وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية وبين التحالف، حيث يهدف هذا البرنامج إلى إزالة الكربون من منشآت النفط والغاز الموجودة في جميع أنحاء البلاد وتنفيذ استراتيجية مصر المتعلقة بتغير المناخ وضمان مستقبل منخفض الكربون، ويأتي هذا في ظل الاستعدادات المصرية لاستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 في نوفمبر المقبل.