"أوريدو" القطرية للاتصالات تبيع وحدتها في ميانمار مقابل 576 مليون دولار

قالت شركة أوريدو القطرية للاتصالات، اليوم الخميس، إنها وقعت اتفاقا لبيع وحدتها في ميانمار إلى شركة ناين كوميونيكيشنز (تي.أو.إم.في) للتكنولوجيا التي تتخذ من سنغافورة مقرا.

وذكرت الشركة، أن الصفقة تمت "مقابل قيمة إجمالية تعادل 576 مليون دولار أميركي"، مشيرة إلى أنها "لا تزال خاضعة لشروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية في ميانمار".

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وكانت ثلاثة مصادر مطلعة، أكدت في وقت سابق أن "أوريدو" تعتزم بيع وحدتها في ميانمار.

وقالت المصادر، وقتها إن "تي.أو.إم.في" تجري محادثات مع عدة شركاء محتملين في ميانمار للانضمام إلى الصفقة للمساعدة في ضمان الحصول على موافقة الجهات التنظيمية، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وتأسست "تي.أو.إم.في"، التي تركز على البنية التحتية للاتصالات والتكنولوجيا، على يد ميو مينت أون وهو رجل أعمال من ميانمار يرأسها كما يقود أيضا شركة الاتصالات السنغافورية كامبانا.

يشار إلى أن "أوريدو"، آخر شركة اتصالات يملك الأجانب أغلبية فيها في ميانمار بعد موجة انسحاب للشركات في أعقاب انقلاب عسكري العام الماضي، حيث انسحبت تيلينور النرويجية من ميانمار خلال مارس الماضي في عملية صعبة.