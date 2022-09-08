"زين السعودية" تعلن آخر تطورات الاستحواذ على حصص في البنية التحتية للأبراج

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية"، عن آخر التطورات المتعلقة بالعروض المقدمة من كل من صندوق الاستثمارات العامة، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وشركة سلطان القابضة، للاستحواذ على حصص في البنية التحتية لأبراج الشركة.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنها استلمت أمس خطابين من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

مادة اعلانية

وأوضحت أن الخطاب الأول، هو عدم ممانعة الهيئة توقيع اتفاقية الشركاء بين صندوق الاستثمارات العامة، و"زين السعودية"، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وشركة سلطان القابضة، فيما يخص شركة زين للأعمال المحدودة.

وأضافت أن الخطاب الثاني، هو عدم ممانعة الهيئة لأن تقوم "زين السعودية" بالتوقيع مع شركة زين للأعمال المحدودة اتفاقية شراء الأصول.

وأشارت "زين السعودية"، إلى أن شركة زين للأعمال المحدودة، ستعمل على استكمال جميع الإجراءات للحصول على التراخيص اللازمة وفق الأنظمة واللوائح.

وبينت أن الشركة تعمل مع جميع الأطراف على إتمام توقيع العقود والحصول على التراخيص اللازمة، علماً بأن "العروض النهائية" تخضع للحصول على موافقات الجهات الرسمية ذات الصلة، وأي شروط أخرى يتم الاتفاق عليها بين الأطراف، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية حيال هذا الأمر في حينه.