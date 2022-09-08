"طيران الإمارات" تختار نظام ترفيه من صنع "تاليس" لأسطول "إيه-350"

أعلنت شركة تاليس، اليوم الخميس، أن "طيران الإمارات" اختارت تزويد أسطولها المستقبلي من طائرات "إيرباص إيه-350" بنظام ترفيه للركاب من صنع شركة الطيران الفرنسية.

وقال تاليس في بيان: "سيتم تجهيز هذا الأسطول الجديد من طائرات (إيه-350) بنظام (أفانت أب) للترفيه الجوي من تاليس لتوفير أفضل تجربة سينمائية وشخصية للعملاء".

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ويتكون النظام من شاشات بتقنية الوضوح الفائق (4 كيه) تتيح أكثر من 5000 قناة تلفزيونية واتصالات بالبلوتوث وشبكة"واي فاي" ومنافذ شحن متعددة للأجهزة المحمولة.

وطلبت "طيران الإمارات"، شراء 50 طائرة من طراز "إيرباص إيه 350-900" طويلة المدى، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2024.