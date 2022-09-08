بنوك
"كريدي أجريكول" الفرنسي يرفع حصته في وحدة مصر إلى 65.252%
عبر صفقة بقيمة 408 ملايين جنيه
تم اليوم تنفيذ صفقة شراء بنك كريدي أجريكول-فرنسا لـ 60 مليون سهم من أسهم كريدي أجريكول-مصر، بقيمة إجمالية عند 408 ملايين جنيه.
بذلك زادت نسبة مساهمة كريدي أجريكول-فرنسا من 47.385% لتصبح 52.185%، ولتكون نسبة مجموعة كريدي أجريكول-فرنسا متضمنة الأطراف المرتبطة قد زادت من 60.45% إلى 65.252%، مما يدعم ثقة بنك كريدي أجريكول-فرنسا في تطور وأداء كريدي أجريكول-مصر.
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