"كريدي أجريكول" الفرنسي يرفع حصته في وحدة مصر إلى 65.252%  

تم اليوم تنفيذ صفقة شراء بنك كريدي أجريكول-فرنسا لـ 60 مليون سهم من أسهم كريدي أجريكول-مصر، بقيمة إجمالية عند 408 ملايين جنيه.

بذلك زادت نسبة مساهمة كريدي أجريكول-فرنسا من 47.385% لتصبح 52.185%، ولتكون نسبة مجموعة كريدي أجريكول-فرنسا متضمنة الأطراف المرتبطة قد زادت من 60.45% إلى 65.252%، مما يدعم ثقة بنك كريدي أجريكول-فرنسا في تطور وأداء كريدي أجريكول-مصر.