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"كريدي أجريكول" الفرنسي يرفع حصته في وحدة مصر إلى 65.252%  

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كريدي أجريكول
كريدي أجريكول
بنوك

"كريدي أجريكول" الفرنسي يرفع حصته في وحدة مصر إلى 65.252%

عبر صفقة بقيمة 408 ملايين جنيه

القاهرة - العربية.نت

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تم اليوم تنفيذ صفقة شراء بنك كريدي أجريكول-فرنسا لـ 60 مليون سهم من أسهم كريدي أجريكول-مصر، بقيمة إجمالية عند 408 ملايين جنيه.

بذلك زادت نسبة مساهمة كريدي أجريكول-فرنسا من 47.385% لتصبح 52.185%، ولتكون نسبة مجموعة كريدي أجريكول-فرنسا متضمنة الأطراف المرتبطة قد زادت من 60.45% إلى 65.252%، مما يدعم ثقة بنك كريدي أجريكول-فرنسا في تطور وأداء كريدي أجريكول-مصر.

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