بنوك مصر
بنك القاهرة يستحوذ على جزء من حصة "مصر" و"الأهلي" في وكيل "ويسترن يونيون"
الأتربي لـ"العربية": الاتفاقية تستهدف زيادة التدفقات النقدية الأجنبية
وقع بنك القاهرة، شراكة استراتيجية مع International Business Associates Group وكيل "ويسترن يونيون" في مصر، سيحصل بموجبها على 10% من الشركة، علما أنه استحوذ على هذه الحصة من بنكي مصر والأهلي، اللذين سيبقى لكل منهما حصة 15% من الشركة.
وقال رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك المصرية، محمد الأتربي، في مقابلة مع "العربية"، إن توسيع قاعدة البنوك المساهمة في الشركة، تستهدف زيادة التدفقات النقدية الأجنبية، وبخاصة تحويلات المصريين بالخارج مما يزيد من العملة الأجنبية للبنوك الحكومية الثلاثة.
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وأوضح الأتربي، أن تحويلات المصريين في الخارج بلغت 31.9 مليار دولار نهاية العام المالي السابق.
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