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"المحتوى الأوكراني" يكبد غوغل غرامة روسية بـ 357 مليون دولار

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شعار غوغل (رويترز)
شعار غوغل (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

"المحتوى الأوكراني" يكبد غوغل غرامة روسية بـ 357 مليون دولار

بسبب الإخفاق في حذف معلومات تتعلق بما تسميه موسكو "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا

دبي - العربية.نت

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أيدت محكمة روسية اليوم الجمعة غرامة مالية قدرها 21.7 مليار روبل (357 مليون دولار)، ضد وحدة "غوغل" في روسيا، بسبب الإخفاق المتكرر في حذف معلومات تتعلق بما تسميه موسكو "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، وفق ما ذكرته وكالة أنباء إنترفاكس الروسية.

بعد وقت قصير من غزو أوكرانيا في 24 فبراير، أدخلت روسيا قوانين جديدة صارمة تحظر نشر المعلومات غير الرسمية حول الحرب، وتجريم استخدام كلمتي "حرب" و"غزو" لوصفها.

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