روسيا و أوكرانيا
"المحتوى الأوكراني" يكبد غوغل غرامة روسية بـ 357 مليون دولار
بسبب الإخفاق في حذف معلومات تتعلق بما تسميه موسكو "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا
أيدت محكمة روسية اليوم الجمعة غرامة مالية قدرها 21.7 مليار روبل (357 مليون دولار)، ضد وحدة "غوغل" في روسيا، بسبب الإخفاق المتكرر في حذف معلومات تتعلق بما تسميه موسكو "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، وفق ما ذكرته وكالة أنباء إنترفاكس الروسية.
بعد وقت قصير من غزو أوكرانيا في 24 فبراير، أدخلت روسيا قوانين جديدة صارمة تحظر نشر المعلومات غير الرسمية حول الحرب، وتجريم استخدام كلمتي "حرب" و"غزو" لوصفها.
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