الحكومة اليابانية تبحث مع شركات السيارات صناعة خالية من الكربون
الحكومة ستجتمع مع شركات السيارات الشهر المقبل
نقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، اليوم الأحد، عن وزير الصناعة ياسوتوشي نيشيمورا قوله، إنه يتطلع لعقد اجتماع الشهر المقبل بين الحكومة ورؤساء شركات تصنيع السيارات للتباحث بشأن مستقبل الصناعة.
ووفقا لكيودو، أبلغ نيشيمورا الصحافيين يوم السبت في كاليفورنيا، حيث زار منشآت بحثية لشركة تويوتا موتور كورب، بأن "صناعة السيارات تدخل فترة تحول كبير".
وأجرى وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة زيارة للولايات المتحدة لحضور المفاوضات التجارية للإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادي بقيادة الولايات المتحدة.
وقال نيشيمورا "نود مناقشة التقديم المبكر للقيادة الذاتية وتدابير تعزيز استخدامها على نطاق واسع".
وسيضم جدول أعمال الاجتماع، الذي سينضم إليه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والوزراء المعنيون وقيادات شركات صناعة السيارات، أدوار صناعة السيارات في مجتمع خال من الكربون.
وكشف كيشيدا عن فكرة الاجتماع في زيارة أجراها في يونيو/ حزيران لأحد مصانع تويوتا.
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