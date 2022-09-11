اقتصاد قطر
"أُريد" القطرية لا تتوقع تأثيراً كبيراً لبيع وحدتها في ميانمار
قالت شركة أُريد القطرية للاتصالات، اليوم الأحد، إنها لا تتوقع أن تكون الآثار المالية لعملية بيع وحدتها في ميانمار ذات تأثير كبير على مستوى المجموعة.
وأعلنت أُريد القطرية، الخميس، أنها وقعت اتفاقا لبيع وحدتها في ميانمار إلى شركة ناين كوميونيكيشنز في سنغافورة مقابل قيمة إجمالية تعادل 576 مليون دولار أميركي، بحسب رويترز.
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وقالت الشركة اليوم الأحد في بيان للبورصة القطرية، إن الآثار المالية الفعلية التي ستنتج عن الصفقة ستنعكس في البيانات المالية للربع الذي سيتم فيه الانتهاء من إتمام إجراءاتها، وهو أمر "يعتمد على موافقة الجهات الحكومية والتنظيمية في ميانمار".
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