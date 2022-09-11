"مجموعة الحكير" تتفاوض للاستحواذ على أصول فندقية مقابل إصدار أسهم جديدة

أعلنت شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية "مجموعة الحكير"، اليوم الأحد، عن دخول الشركة في مفاوضات مع مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة (طرف ذو علاقة) للاستحواذ على عدد من الأصول الفندقية المستأجرة حالياً من قبل الشركة.

وقالت "مجموعة الحكير" في بيان على "تداول السعودية"، إن الاستحواذ مقابل إصدار أسهم جديدة لزيادة رأسمال الشركة وتدعيم أنشطتها التشغيلية، وسيتم الإعلان عن أي تطورات جديدة في حينه.

مادة اعلانية

يذكر أن شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية قدمت ملف طلب الموافقة على تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية السعودية.

وكان مجلس إدارة شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير قد أوصى بتخفيض رأسمال الشركة في 31 أغسطس 2022، من 650 مليون ريال إلى 315 مليون ريال، وبنسبة 51.54%.

وأعلنت مجموعة الحكير للسياحة في بيان سابق تقليص خسائرها بنسبة 50% في الربع الثاني من 2022، لتصل إلى نحو 35 مليون ريال.