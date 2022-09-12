السويدي إليكتريك تدشن مصنعا في دولة أفريقية لإنتاج محولات الكهرباء

دشنت شركة السويدي إليكتريك المصرية، مصنعا للمحولات في إطار مرحلة ثانية من مجمع صناعي لها في تنزانيا بطاقة إنتاجية 2500 وحدة سنويا من محولات توزيع الكهرباء.

وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين، إن المصنع يقام على مساحة 5000 متر مربع، وينتج محولات توزيع مغمورة بالزيت، والتي تستخدم في تطبيقات تشمل شبكات التوزيع والمحولات المثبتة على الأعمدة ومحولات الكبائن الأرضية، بالإضافة إلى المحولات المساعدة.

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كانت المرحلة الأولى من مجمع السويدي إليكتريك الصناعي قد تم افتتاحها في ديسمبر الماضي، وشملت مصنعا للأسلاك والكابلات على مساحة 35000 متر مربع، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1200 طن شهريا.

ويجري بناء المجمع على مساحة 120100 متر مربع في كيجامبوني بتنزانيا، ويضم منشآت لتصنيع الكابلات والأسلاك والمحولات.

وقالت الشركة إن حجم الاستثمارات في المجمع سيتجاوز 50 مليون دولار عند اكتماله، مع خطة لخلق 1500 فرصة عمل في البلاد.

كانت السويدي قد دخلت في تحالف مع شركة المقاولون العرب المصرية والشركة التنزانية لتوريد الكهرباء (تانسكو) في 2018 لتنفيذ مشروع سد غوليوس نيريري، والذي تقول إنه أكبر محطة لتوليد الكهرباء في تنزانيا، والذي من المتوقع أن ينتج 6300 غيغاوات/ساعة من الكهرباء في المتوسط سنويا.