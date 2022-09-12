"مبادلة" ترفع عرض الاستحواذ على حصة في "زامب" مالكة برجر كينغ بالبرازيل

قالت شركة زامب البرازيلية اليوم الاثنين، إن مبادلة كابيتال الإماراتية، رفعت السعر المعروض للاستحواذ على حصة مسيطرة في الشركة إلى 1.03 مليار ريال برازيلي (200.91 مليون دولار).

ويبلغ العرض الجديد من مبادلة 8.31 ريال (1.62 دولار) للسهم، بزيادة بأكثر من 10% ارتفاعا من السعر السابق البالغ 7.55 ريال للسهم الذي كان دفع مجلس إدارة الشركة المالكة للعلامة التجارية (برجر كينج) للتوصية بأن يرفض المساهمون الصفقة، وفقا لوكالة رويترز.

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وزامب هي صاحبة الامتياز الرئيسي للعلامة التجارية برجر كينغ في البرازيل، حيث تدير نحو 850 متجرا.

ويمثل الرقم علاوة قدرها 34% عن سعر إغلاق أسهم زامب في 29 يوليو الماضي، آخر جلسة تداول قبل الإعلان عن العرض.

وسيقرر المساهمون في زامب ما إذا كانوا سيبيعون حصصهم في مزايدة من المنتظر أن تحدث في 26 سبتمبر الجاري في سوق الأسهم البرازيلية.

وارتفعت أسهم الشركة سبعة بالمئة في التعاملات الصباحية اليوم إلى 8.26 ريال.

وفي أغسطس الماضي، قالت شركة زامب المالكة لبرجر كينغ في البرازيل، إن مجلس إدارتها يعارض عرض الاستحواذ على الشركة الذي قدمته شركة مبادلة كابيتال، الإماراتية، مبدية رفضها قبل أسابيع من تصويت المساهمين على الصفقة.

وأطلقت مبادلة في أوائل أغسطس 2022 عرضا لشراء 45.15% من زامب بسعر 7.55 ريال برازيلي للسهم، وهو ما من شأنه زيادة حصتها في الشركة إلى 50.1%.

وقالت زامب في وثائق تنظيمية إنها وظفت بنك الاستثمار بي.تي.جي باكتوال مستشارا ماليا لها بالصفقة، والذي أكد أن السعر العادل في نطاق 9.96 إلى 13.47 ريال للسهم.

وأضافت أن "مجلس إدارة الشركة يبدي رأيا معارضا لقبول مساهميه العرض".

وسيقرر مساهمو زامب ما إذا كانوا سيبيعون أسهمها أم لا في عرض مقرر في 15 سبتمبر الجاري في البورصة البرازيلية (بي 3).