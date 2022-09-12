"توزيع الغاز" توقع مذكرة تفاهم مع "طاقة عربية" المصرية
لبحث الدخول في شراكة لتطوير وتشغيل خدمات نقل الغاز والشبكات
أعلنت شركة توزيع الغاز الطبيعي "غاز"، اليوم الاثنين، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة طاقة عربية، المصرية، وذلك لبحث سبل التعاون في الدخول في شراكة لتطوير وتشغيل خدمات نقل الغاز وشبكات الغاز.
وقالت شركة توزيع الغاز الطبيعي، في بيان على "تداول السعودية"، إن المذكرة تأتي انطلاقاً من خطة الشركة التوسعية وتحقيق هدفها في تحسين وتطوير أرباح الشركة وإيجاد الحلول لتعزيز إنجازاتها.
وأضافت أن مدة المذكرة سنة من تاريخ توقيعها قابلة للتمديد.
وأوضحت أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي في الوقت الحالي.
وتعد طاقة عربية أكبر شركات توزيع الغاز الطبيعي في مصر، حيث تمتلك أكبر فريق متخصص في الهندسة والإنشاءات المرتبطة بأعمال توزيع الغاز الطبيعي من أجل الإشراف على أنشطة التوزيع التي تمارسها المجموعة وكذلك المشروعات الأخرى في عدة دول أخرى.
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