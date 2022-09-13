الرئيس التنفيذي لأرامكو يعلن إطلاق مشروع الممر العالمي للذكاء الاصطناعي

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، المهندس أمين الناصر، اليوم الثلاثاء، عن مشروع استراتيجي باسم الممر العالمي للذكاء الاصطناعي لدعم جيل جديد من الشركات السعودية الناشئة في هذا القطاع.

وفي سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، في كلمته خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية، إن الهجمات الإلكترونية من أكبر المخاطر التي تواجه شركة أرامكو.

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وأضاف الناصر أن الهجمات الإلكترونية مثلها مثل الكوارث الطبيعية والتعرض للهجمات.

وأوضح أنه "في الوقت الذي تتزايد فيه هذه الهجمات من حيث الحجم والخطورة، يساعدنا الذكاء الاصطناعي في درء بعض هذه التهديدات"، نقلاً عن رويترز.

وتحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، انطلقت أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية بحضور 10 آلاف شخص و200 متحدث من 90 دولة يشاركون في أكثر من 100 جلسة وورشة عمل.