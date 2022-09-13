رويترز: أُريدُ القطرية تدرس بيع شبكتها لأبراج الاتصالات

تدرس شركة أُريدُ القطرية للاتصالات بيع شبكة أبراجها، وفقاً لثلاثة مصادر على دراية بالأمر.

قالت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها لأن المعلومات ليست علنية بعد، إن الشركة تفكر في بيع أبراج الاتصالات التابعة لشبكتها داخل قطر وفي الأسواق الأخرى التي تعمل بها.

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وأضافت المصادر أن المناقشات لا تزال جارية، وأنه ليس من المؤكد أن تقرر الشركة البيع.

ورفضت أُريدُ التعليق على الأمر عندما تواصلت معها وكالة "رويترز".

كانت أبراج الاتصالات هدفاً للعديد من عمليات الاستحواذ الكبرى في السنوات القليلة الماضية، مع سعي شركات الاتصالات إلى تقليل الديون والتكاليف.

وقالت مصادر لـ"رويترز"، إن شركة دويتشه تيليكوم بدأت في مارس بيع وحدتها للأبراج في صفقة قد تقدر قيمتها بنحو 18 مليار يورو.

وقالت شركة إنفراتيل التي تملك 49.95% من أسهم فودافون نيوزيلندا في يوليو، إن الأخيرة تبيع أيضاً أصول أبراجها مقابل 1.7 مليار دولار.

في منطقة الخليج، بدأت شركات الاتصالات أيضاً في التخلي عن شبكاتها من الأبراج لصالح مستثمرين استراتيجيين في محاولة لتقليل التكاليف الباهظة لتشغيل البنية التحتية والتركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وفي العام 2021، باعت عمانتل 2890 برجاً في البلاد إلى هيليوس تاورز مقابل 575 مليون دولار. وفي العام 2019، جمعت شركة الاتصالات السعودية أكثر من 15 ألف برج تحت لواء شركة تابعة جديدة أطلقت عليها اسم توال. كما باعت زين 1620 برجاً للاتصالات لشركة (آي.اتش.إس) مقابل 130 مليون دولار في العام 2020.