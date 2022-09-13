مساهمو القرين الكويتية يوافقون على الاندماج مع كيبكو

قالت شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية الكويتية، إن مساهميها وافقوا في اجتماع الجمعية العمومية اليوم الثلاثاء على الاندماج مع شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، عن طريق الضم، بحيث تكون كيبكو هي الشركة الضامّة.

وقالت شركة القرين في بيان لبورصة الكويت، إن المساهمين صادقوا على مشروع عقد الاندماج الموقع بين الشركتين وجميع ملحقاته، بما فيها معدل تبادل الأسهم وقدره 2.24 سهم جديد من أسهم كيبكو مقابل كل سهم من أسهم القرين.

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كما وافق الاجتماع أيضاً على حل شركة القرين ونقل ذمتها المالية عن طريق ضم الأصول والخصوم بكافة أصولها وحقوقها والتزاماتها إلى شركة كيبكو، ومن ثم انقضاء الشخصية الاعتبارية لشركة القرين بمجرد إتمام إجراءات الاندماج.

ومن المقرر أن يكون تاريخ حيازة سهم القرين لإتمام عملية الاندماج هو 13 نوفمبر المقبل، وأن يوقف تداوله في البورصة اعتباراً من 14 من ذات الشهر.