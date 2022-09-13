"سكاي" تستثمر 776 مليون ريال في مشروع جديد للذكاء الاصطناعي

أعلنت الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي "سكاي"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن الاستثمار في مشروع جديد مشترك مع مجموعة "سنستايم" Sense Time الصينية، لتقديم حلول مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، فضلا عن العمل على إنشاء مختبر ذكاء اصطناعي متطور وخلق وظائف متميزة محلياً.

وكشفت "سكاي" خلال فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي انطلقت في الرياض اليوم الثلاثاء، أنه تم رصد استثمارات للمشروع الجديد بقيمة 776 مليون ريال، لتطوير منظومة الذكاء الاصطناعي في المملكة، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا الناشئة.

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وقال مراسل "العربية"، عبد المحسن الحربي، إن أكثر من 300 متحدث من 90 دولة يشاركون في القمة، التي تستمر 3 أيام، إضافة إلى عدد كبير من المهتمين بالذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن شركة "أرامكو" أعلنت خلال فعاليات القمة، عن الممر العالمي للذكاء الاصطناعي، وهو شراكة بين "أرامكو" ومعهد كاليفورنيا للتقنية.