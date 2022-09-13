"سوني ميوزيك" تخرج من روسيا بسبب حرب أوكرانيا

خرجت "سوني ميوزيك"، شركة التسجيلات الموسيقية التابعة لـ"سوني كورب"، من روسيا، بسبب الصراع في أوكرانيا.

وقالت "سوني ميوزيك" في بيان، إنه "مع استمرار الحرب في إحداث تأثير إنساني مدمر في أوكرانيا واستمرار زيادة العقوبات على روسيا، لم يعد بإمكاننا الحفاظ على وجود في روسيا".

مادة اعلانية

ولم تكشف الشركة عن مزيد من التفاصيل.

وكانت الشركة الموسيقية علقت عملياتها في روسيا في وقت سابق من هذا العام.