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"سوني ميوزيك" تخرج من روسيا بسبب حرب أوكرانيا
أكدت أنه لم يعد بإمكانها الحفاظ على وجودها في السوق الروسية
خرجت "سوني ميوزيك"، شركة التسجيلات الموسيقية التابعة لـ"سوني كورب"، من روسيا، بسبب الصراع في أوكرانيا.
وقالت "سوني ميوزيك" في بيان، إنه "مع استمرار الحرب في إحداث تأثير إنساني مدمر في أوكرانيا واستمرار زيادة العقوبات على روسيا، لم يعد بإمكاننا الحفاظ على وجود في روسيا".
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ولم تكشف الشركة عن مزيد من التفاصيل.
وكانت الشركة الموسيقية علقت عملياتها في روسيا في وقت سابق من هذا العام.
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