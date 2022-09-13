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"سوني ميوزيك" تخرج من روسيا بسبب حرب أوكرانيا

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"سوني ميوزيك" شركة تسجيلات موسيقية تابعة لـ"سوني كورب".
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"سوني ميوزيك" تخرج من روسيا بسبب حرب أوكرانيا

أكدت أنه لم يعد بإمكانها الحفاظ على وجودها في السوق الروسية

طوكيو - رويترز  

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خرجت "سوني ميوزيك"، شركة التسجيلات الموسيقية التابعة لـ"سوني كورب"، من روسيا، بسبب الصراع في أوكرانيا.

وقالت "سوني ميوزيك" في بيان، إنه "مع استمرار الحرب في إحداث تأثير إنساني مدمر في أوكرانيا واستمرار زيادة العقوبات على روسيا، لم يعد بإمكاننا الحفاظ على وجود في روسيا".

ولم تكشف الشركة عن مزيد من التفاصيل.

وكانت الشركة الموسيقية علقت عملياتها في روسيا في وقت سابق من هذا العام.

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