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"صناعات الغانم" الكويتية تدرس جمع مليار دولار من طرح أولي محتمل

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بورصة الكويت

"صناعات الغانم" الكويتية تدرس جمع مليار دولار من طرح أولي محتمل

تجري محادثات مع بنوك إقليمية ودولية بشأن الإدراج

دبي - العربية.نت

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تدرس شركة صناعات الغانم المحدودة الكويتية جمع نحو مليار دولار من طرح عام أولي محتمل على أسهمها، بحسب مصادر لوكالة بلومبيرغ.

وتجري المجموعة التي تعود جذورها إلى أكثر من 100 عام، محادثات مع بنوك إقليمية ودولية من ضمنها Credit Suisse بشأن الإدراج المحتمل.

وتوظف الغانم أكثر من 14 ألف موظف، وتعمل في عدد من القطاعات من بينها التجزئة ومواد البناء والخدمات المالية والسيارات.

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وتمتلك حقوق بيع سيارات مثل كاديلاك وهوندا ولينكولن، كما أنها مشغل امتياز Costa Coffee في الكويت وشركة وينديز في الشرق الأوسط.

كانت "العربية" قد حصلت على وثيقة تفيد بأن مجموعة "صناعات الغانم"، عيّنت المدير المالي في المجموعة Robert Etman كمستشار لرئيس مجلس الإدارة قتيبة الغانم، وذلك في إطار مسعى المجموعة للإدراج في البورصة الكويتية.

وأظهرت الوثيقة أن المدير المالي الذي تم تعيينه في 2018 في مجموعة صناعات الغانم، سيكون حلقة الوصل بين المجموعة وبنك الخليج، الذي تملك فيه مجموعة قتيبة الغانم نسبة تقارب 33% عبر شركة الغانم التجارية.

وكانت مجموعة صناعات الغانم قد أكدت أنها تدرس طرح حصة أقلية للاكتتاب العام في البورصة الكويتية، معتبرة أن دخول مساهمين جدد سيساهم في نمو الأعمال وكسب قيمة مضافة.

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