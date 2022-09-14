سوق السعودية
أرباح كير الدولية ترتفع 63% إلى 6.6 مليون ريال في النصف الأول
بسبب زيادة الإيرادات وتحسين الكفاءة التشغيلية
ارتفع صافي أرباح شركة كير الدولية بنسبة 63.3% في النصف الأول من 2022، إلى نحو 6.6 مليون ريال، مقارنة بنحو 4.06 مليون ريال في النصف الأول من 2021.
وقالت "كير" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الارتفاع في الأرباح يعود إلى زيادة الإيرادات وتحسين الكفاءة التشغيلية.
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ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 12.6% في النصف الأول من 2022 إلى نحو 63.69 مليون ريال، مقابل نحو 56.64 مليون ريال إيرادات النصف الأول من 2021.
وأرجعت الارتفاع إلى التوسع في أنشطة وأعمال الشركة.
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