أرباح "نت وركرس" ترتفع 14% إلى 20.6 مليون ريال بالنصف الأول

ارتفع صافي أرباح شركة نت وركرس السعودية للخدمات بنسبة 14.35% في النصف الأول من 2022، إلى نحو 20.57 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 17.98 مليون ريال أرباح الفترة المماثل من 2021.

وقالت "نت وركرس" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال النصف الأول من 2022، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى عكس الأرصدة القديمة التراكمية المتعلقة بتكاليف الموظفين، والتي لم تعد مستحقة الدفع بالإضافة إلى بعض التوفير في التكاليف.

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وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 1.16% في النصف الأول من 2022، إلى نحو 232.58 مليون ريال، مقارنة بنحو 235.3 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.